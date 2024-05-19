Ночная атака на Одесчину — над регионом уничтожили два десятка ударных дронов

Ударные дроны в небе. Фото иллюстративный: фотоколлаж

В ночь на 19 мая, российская армия атаковала южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Боевая работа продолжалась более шести часов. Над Одесчиной было уничтожено 20 ударных БпЛА.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга Украины.

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"Силами противовоздушной обороны Юга уничтожены 24 из них 20 в небе над Одесчиной, 3 в Херсонской области и 1 в Николаевской области", — сообщили военные.

Последствия атаки

По информации ВСУ, в результате падения обломков в Одесской области повреждено административное здание. Также в городе обломки упали во двор в жилом квартале, фотографии которых показал мэр города Геннадий Труханов. Пострадавших нет. Кроме этого, утром враг запустил на Одесчину разведывательный дрон "Орлан-10", который тоже был уничтожен силами противовоздушной обороны.

Атака на Украину

В эту ночь враг запустил 37 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курска России.

К отражению воздушной атаки россиян были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения РЭБ.

Во время боевой работы украинский ПВО сбил все 37 "шахедов" в небе над Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областями.

Также мы писали, что за минувшие сутки воины ВСУ ликвидировали еще 1210 оккупантов и 35 бронемашин.

Напомним, накануне в Одесской области сигнал воздушной тревоги звучал не менее 10 раз. Враг атаковал регион, применяя ракеты как тактической авиации, так и баллистические ракеты, предположительно "Искандер", с территории временно оккупированного Крыма.