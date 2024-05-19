Втрати російського флоту — ЗСУ знищили черговий корабель окупантів

Тральник проєкту 266-М "Ковровец". Фото: РосЗМІ

У ніч проти 19 травня Сили оборони атакували Чорноморський флот РФ. У результаті було знищено морський тральник проєкту 266-М "Ковровец".

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

"Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами продовжують наближати нас до Перемоги", — написали військові.

Знищення російського флоту

Зазначимо, що від початку великої війни ЗСУ уразили 26 російських військових кораблі та один підводний човен. Зокрема в окупантів потонув крейсер "Москва" та багато інших. Тільки цього року Росія втратила не менше п'яти суден. Так, 11 березня українські військові здійснили удар по російському танкеру "Механік Погодін", який окупанти використовували як командний пункт. Це судно було знищено поблизу Кінбурнської коси. Також варто згадати, що вночі 5 березня Сили оборони України потопили російський корвет "Сергій Котов", а 14 лютого був знищений великий десантний корабель "Цезар Куніков". Окрім цього були знищені спасательне судно "Комуна" та катер "Мангуст".

Атака на Одесу

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня, російська армія атакувала південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". Бойова робота тривала понад шість годин. Над Одещиною було знищено 20 ударних БпЛА. Уламки одного з них впали у дворі житлових будинків.