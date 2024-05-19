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Потери российского флота — ВСУ уничтожили очередной корабль оккупантов

19 мая 2024 11:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Потери российского флота — ВСУ уничтожили очередной корабль оккупантов
Тральник проекта 266-М "Ковровец". Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 19 мая Силы обороны атаковали Черноморский флот РФ. В результате был уничтожен морской тральщик проекта 266-М "Ковровец".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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"Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе", — написали военные.

Уничтожение российского флота

Отметим, что с начала войны ВСУ поразили 26 российских военных корабля и одну подлодку. В частности, у оккупантов утонул крейсер "Москва" и многие другие. Только в этом году Россия потеряла уже не менее пяти судов. Так, 11 марта украинские военные нанесли удар по российскому танкеру "Механик Погодин", который оккупанты использовали как командный пункт. Это судно было уничтожено вблизи Кинбурнской косы. Также следует упомянуть, что ночью 5 марта Силы обороны Украины потопили российский корвет "Сергей Котов", а 14 февраля был уничтожен крупный десантный корабль "Цезарь Куников". Кроме этого были уничтожены спасательное судно "Коммуна" и катер "Мангуст".

Атака на Одессу

Напомним, в ночь на 19 мая, российская армия атаковала южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". Боевая работа продолжалась более шести часов. Над Одесчиной было уничтожено 20 ударных БПЛА. Обломки одного из них упали во дворе жилых домов.

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корабль
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