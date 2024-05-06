Підрозділ ГУР у Криму уразив катер "Мангуст". Ілюстративне фото: росЗМІ

Стало відомо, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.

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Знищення катера в Криму

Підрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 "Мангуст".

Точну локацію публікує програма журналістських розслідувань "Схеми" з посиланням на знімки з супутника Planet Labs. Це сталось у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму.



Патрульний катер "Мангуст" уражений в бухті Вузька у Криму. Фото: схеми

Катер "Мангуст" — що відомо

Виготовляються "Мангусти" з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів. ГУР зазначають, що модифіковані версії швидкісних катерів мають на борту кулеметну установку калібром 14,5 мм. Також цей катер був озброєний двома автоматичними гранатометами АГС-17, ручним протидиверсійним гранатометом ДП-64 та двома ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".

ГУР уразило ворожий патрульний катер "Мангуст". Ілюстративне фото: росЗМІ



"Ці катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій", — йдеться у повідомленні.



Орієнтовна вартість знищеного плавзасобу становить близько 3 мільйонів доларів.

Більше про втрати окупантів у Криму

Ми раніше писали, що в тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога та потужні вибухи у ніч проти 28 квітня. Стало відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті.

Також ми повідомляли, що в ніч на середу, 17 квітня, завдали ракетного удару за місцем розташування окупантів в Джанкої в Криму. Там було уражено російські воєнні цілі. Внаслідок ракетного удару ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Також ми писали, що в Джанкої від удару загинули близько 30 російських загарбників, ще 80 отримали поранення. Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що також в Джанкої вдалося знищити російські військові літаки.