"Мангуст" пішов під воду — у ГУР розповіли подробиці
Стало відомо, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки МО України.
Знищення катера в Криму
Підрозділ ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударного морського дрона Magura V5 знищив російський швидкісний патрульний катер проекту 12150 "Мангуст".
Точну локацію публікує програма журналістських розслідувань "Схеми" з посиланням на знімки з супутника Planet Labs. Це сталось у бухті Вузька на території тимчасово окупованого Криму.
Катер "Мангуст" — що відомо
Виготовляються "Мангусти" з 2000 року. Катер сягає до 20 м завдовжки та до 5 метрів завширшки. Максимальна швидкість ― до 50 вузлів. ГУР зазначають, що модифіковані версії швидкісних катерів мають на борту кулеметну установку калібром 14,5 мм. Також цей катер був озброєний двома автоматичними гранатометами АГС-17, ручним протидиверсійним гранатометом ДП-64 та двома ПЗРК типу "Ігла" або "Верба".
"Ці катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій", — йдеться у повідомленні.
Орієнтовна вартість знищеного плавзасобу становить близько 3 мільйонів доларів.
Більше про втрати окупантів у Криму
Ми раніше писали, що в тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога та потужні вибухи у ніч проти 28 квітня. Стало відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті.
Також ми повідомляли, що в ніч на середу, 17 квітня, завдали ракетного удару за місцем розташування окупантів в Джанкої в Криму. Там було уражено російські воєнні цілі. Внаслідок ракетного удару ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.
Також ми писали, що в Джанкої від удару загинули близько 30 російських загарбників, ще 80 отримали поранення. Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що також в Джанкої вдалося знищити російські військові літаки.
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