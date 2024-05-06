У Криму уражений ворожий катер — деталі

Ураження техніки окупантів у Криму. Фото: скриншот

У ніч проти 6 травня Головне управління розвідки уразило черговий плавзасіб окупантів за допомогою дрону. Так, в тимчасово окупованому Криму зазнав пошкоджень швидкісний катер російських загарбників.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



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На території півострову в районі бухти Вузька в ніч на 6 травня був уражений швидкісний катер Росії. Для атаки українські спецслужби використали морський дрон.



"Внаслідок операції підрозділу ГУР МО України "Group 13" ударним морським дроном Magura V5 знищено швидкісний катер російських загарбників", — йдеться у повідомленні.

Морський дрон Магура V5. Фото: скриншот з CNN

Що було уражено

За даними росЗМІ, в наслідок успішно проведеної операції ГУР МО, Росія втратила малі десантні катери проєкту 11 770 "Серна". В той час на катерах перебував екіпаж та була завантажена техніка, зокрема БТР-82.

Десантний катер проєкту 11 770 "Серна". Ілюстративне фото: росЗМІ

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Ми раніше писали, що в тимчасово окупованому Криму лунала повітряна тривога та потужні вибухи у ніч проти 28 квітня. Стало відомо, що ракета ATACMS, ймовірно, прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті.

Також ми повідомляли, що в ніч на середу, 17 квітня, завдали ракетного удару за місцем розташування окупантів в Джанкої в Криму. Там було уражено російські воєнні цілі. У результаті ракетного удару, ворог втратив чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує.

Також ми писали, що в Джанкої від удару загинули близько 30 російських загарбників, ще 80 отримали поранення. Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що також в Джанкої вдалося знищити російські військові літаки.