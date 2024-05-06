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В Крыму поражен вражеский катер — детали

6 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Крыму поражен вражеский катер — детали
Поражение техники оккупантов в Крыму. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 6 мая Главное управление разведки поразило очередное плавсредство оккупантов с помощью дрона. Так, во временно оккупированном Крыму получил повреждения скоростной катер российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Поражение катера оккупантов

На территории полуострова в районе бухты Узкая в ночь на 6 мая был поражен скоростной катер России. Для атаки украинские спецслужбы использовали морской дрон.

"В результате операции подразделения ГУР МО Украины "Group 13" ударным морским дроном Magura V5 уничтожен скоростной катер российских захватчиков", — говорится в сообщении.

Морской дрон Магура V5
Морской дрон Магура V5. Фото: скриншот с CNN

Что было поражено

По данным росСМИ, в результате успешно проведенной операции ГУР МО Россия потеряла малые десантные катера проекта 11 770 "Серна". В то время на катерах находился экипаж и была загружена техника, в частности, БТР-82.

Катер проєкту 11 770
Десантный катер проекта 11 770 "Серна". Иллюстративное фото: росСМІ

Больше о потерях россиян в Крыму

Мы ранее писали, что во временно оккупированном Крыму раздалась воздушная тревога и мощные взрывы в ночь на 28 апреля. Стало известно, что ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению подразделения ПВО на Тарханкуте.

Также мы сообщали, что в ночь на среду, 17 апреля, нанесли ракетный удар по месту нахождения оккупантов в Джанкое в Крыму. Там были поражены российские военные цели. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Также мы писали, что в Джанкое от удара погибли около 30 российских захватчиков, еще 80 получили ранения. Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что также в Джанкое удалось уничтожить российские военные самолеты.

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