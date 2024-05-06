"Мангуст" ушел под воду — в ГУР рассказали подробности

Подразделение ГУР в Крыму поразило катер "Мангуст". Иллюстративное фото: росСМИ

Стало известно, что подразделение ГУР поразили патрульный катер россиян в ночь на 6 мая. Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки МО Украины.

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Подразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона Magura V5 уничтожило российский скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст".

Точную локацию публикует программа журналистских расследований "Схемы" со ссылкой на снимки со спутника Planet Labs. Это произошло в бухте Узкая на территории временно оккупированного Крыма.

Патрульный катер "Мангуст" поражен в бухте Узкая в Крыму. Фото: схемы

Катер "Мангуст" — что известно

Производятся "Мангусты" с 2000 года. Катер достигает до 20 м в длину и до 5 метров в ширину. Максимальная скорость – до 50 узлов. ГУР отмечает, что модифицированные версии скоростных катеров имеют на борту пулеметную установку калибром 14,5 мм. Также этот катер был вооружен двумя автоматическими гранатометами АГС-17, противодиверсионным ручным гранатометом ДП-64 и двумя ПЗРК типа "Игла" или "Ива".

ГУР поразило вражеский патрульный катер "Мангуст". Иллюстративное фото: росСМИ



"Эти катера такого класса используются вражеским флотом и спецслужбами как многоцелевые скоростные суда для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций", — говорится в сообщении.



Примерная стоимость уничтоженного плавсредства составляет около 3 миллионов долларов.

Больше о потерях оккупантов в Крыму

Мы ранее писали, что во временно оккупированном Крыму раздалась воздушная тревога и мощные взрывы в ночь на 28 апреля. Стало известно, что ракета ATACMS, вероятно, прилетела по расположению подразделения ПВО на Тарханкуте.

Также мы сообщали, что в ночь на среду, 17 апреля, нанесли ракетный удар по месту нахождения оккупантов в Джанкое в Крыму. Там были поражены русские военные цели. В результате ракетного удара враг потерял четыре пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, три РЛС и аппаратуру наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М". Количество пораженных летательных аппаратов и личного состава противник тщательно скрывает.

Также мы писали, что в Джанкое от удара погибли около 30 российских захватчиков, еще 80 получили ранения. Представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что также в Джанкое удалось уничтожить российские военные самолеты.