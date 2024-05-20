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Враг выпустил дроны и попал баллистикой — атака на южные регионы в ночь на 20 мая

20 мая 2024 09:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг выпустил дроны и попал баллистикой — атака на южные регионы в ночь на 20 мая
На юге силы ПВО уничтожили 17 дронов. Иллюстративное фото: Сергей Михальчук
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 20 мая российская армия атаковала Одесчину и Николаевщину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, однако силы противовоздушной обороны смогли отразить волны беспилотников. Кроме этого, враг также применил разведку и выпустил баллистику по Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг" .

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Работа сил ПВО

В результате работы всего было сбито17 БпЛА россиян. В ведомстве отметили, что 16 дронов были выпущены по Николаевской области, а еще один — по Одесской. Кроме ударных, россияне выпускали по югу и разведывательные дроны, а также баллистическую ракету.

"Также на Одесчине за прошедшие сутки были сбиты два разведывательных дрона "Орлан-10", а враг нанес удар баллистической ракетой (вероятно, "Искандер-М")", — добавили в ведомстве.

На юг сбили 20 дронов россиян
Работа сил ПВО на юге. Фото: Воздушное командование "Юг"

Дроновая разведка россиян

Напомним, что в ночь на 19 мая оккупанты совершили атаку на Украину дронами-камикадзе, которая длилась более шести часов. Беспилотники на Одесскую область запускались группами по разным направлениям. Так россияне пытаются истощить систему ПВО.

Мы также писали, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.

Добавим, что украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига Херсонской области. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью оккупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.

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