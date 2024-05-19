Атака Одещини — росіяни працюють на виснаження ППО

Працює система ППО. Фото: Міноборони України

Цієї ночі росіяни здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе, яка тривала понад шість годин. Безпілотники на Одеську область запускалися групами з різних напрямків. Так окупанти намагаються виснажити систему ППО.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Нова тактика

За словами військового, Росія застосувала нову тактику обстрілів, використовуючи дрони-камікадзе, які рухалися з півдня та півночі України. Протягом ночі та ранку дрони атакували Одеську область, тероризуючи цивільне населення. Ця атака була спрямована на психологічне виснаження та розтягування протиповітряної оборони.

"Росіяни запускали дрони маленькими групами по дві-три штуки, з перервами між запусками, що створювало додатковий тиск на нашу ППО. Мета таких дій — виснаження наших систем протиповітряної оборони та психологічне виснаження населення", — зазначив Братчук.

Він також додав, що ситуація наразі залишається напруженою, і українські військові продовжують моніторити дії ворога.

Балістика та тактична авіація

Окрім цього, за словами речника Української добровольчої армії "Південь", останніми днями ракетні атаки Росії на Одещину відбуваються щодня, включаючи використання балістичних ракет та тактичної авіації. Зокрема, загарбники запускають ракети Х-59, які українським силам ППО часто вдається збивати. Проте, на жаль, балістичні ракети часто проходять через оборону, що призводить до втрат серед мирного населення та пошкоджень цивільної інфраструктури.

"Протягом останніх днів повітряна тривога лунала до десяти разів на день. Під час цих атак було кілька хвиль запусків ракет, що вказує на зміну тактики ворога", — сказав він.

Попри постійні удари, українська протиповітряна оборона працює на повну потужність, знищуючи більшість ракет. Однак Сергій Брачук підкреслив необхідність отримання додаткових систем ППО, таких як Patriot, для підвищення ефективності захисту.

"Росіяни продовжують спрямовувати свої атаки на цивільні об'єкти та мирне населення. Ця тактика спрямована на тероризування та психологічне виснаження українців", — додав військовий.

Нагадаємо, Російська Федерація продовжує намагатися відродити свій імперський статус коштом агресії проти України, однак ці спроби мають зворотний ефект. Постійні ракетні удари по Одесі, Харкову та іншим українським містам тільки посилюють патріотизм серед місцевих жителів.