Атака Одесчины — россияне работают на истощение ПВО

Работает система ПВО. Фото: Минобороны Украины

Этой ночью россияне совершили атаку на Украину дронами-камикадзе, которая длилась более шести часов. Беспилотники на Одесскую область запускали группами по разным направлениям. Так оккупанты пытаются истощить систему ПВО.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Новая тактика

По словам военного, Россия применила новую тактику обстрелов, используя дроны-камикадзе, двигавшиеся с юга и севера Украины. В течение ночи и утра дроны атаковали Одесскую область, терроризируя гражданское население. Эта атака была направлена на психологическое истощение и растягивание противовоздушной обороны.

"Россияне запускали дроны маленькими группами по две-три штуки, с перерывами между запусками, что создавало дополнительное давление на ПВО. Цель таких действий — истощение наших систем противовоздушной обороны и психологическое истощение населения", — отметил Братчук.

Он также добавил, что ситуация остается напряженной, и украинские военные продолжают мониторить действия врага.

Баллистика и тактическая авиация

Кроме этого, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг", в последние дни ракетные атаки России на Одесчину происходят ежедневно, включая использование баллистических ракет и тактической авиации. В частности, захватчики запускают ракеты Х-59, которые украинским силам ПВО удается сбивать. Однако, к сожалению, баллистические ракеты часто проходят через оборону, что приводит к потерям среди мирного населения и повреждениям гражданской инфраструктуры.

"В последние дни воздушная тревога звучала до десяти раз в день. Во время этих атак было несколько волн запусков ракет, что указывает на изменение тактики врага", — сказал он.

Несмотря на постоянные удары, украинская противовоздушная оборона работает на полную мощность, уничтожая большинство ракет. Однако Сергей Братчук подчеркнул необходимость получения дополнительных систем ПВО, таких как Patriot, для повышения эффективности защиты.

"Россияне продолжают направлять свои атаки на гражданские объекты и мирное население. Эта тактика направлена на терроризирование и психологическое истощение украинцев", — добавил военный.

Напомним, Российская Федерация продолжает пытаться возродить свой имперский статус за счет агрессии против Украины, однако эти попытки оказывают обратный эффект. Постоянные ракетные удары по Одессе, Харькову и другим украинским городам только усиливают патриотизм среди местных жителей.