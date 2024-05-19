Росія не бачить свою так звану імперію без Одеси, — Андрій Юсов

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Російська Федерація продовжує намагатися відродити свій імперський статус коштом агресії проти України, однак ці спроби мають зворотний ефект. Постійні ракетні удари по Одесі, Харкову та іншим українським містам тільки посилюють патріотизм серед місцевих жителів.

Про це в інтерв’ю заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Без Одеси не буде імперії

За словами розвідника, Росія не може уявити свою так звану нову імперію без Одеси та Чорного моря, проте її агресія лише посилює ненависть одеситів до всього, що пов’язане з Росією.

"Російська імперія неможлива без України, без Одеси, без українського Чорного моря, без українського хліба", — додав представник ГУР.

Він підкреслив, що Одеса завжди була важливою складовою планів Кремля, але замість того, щоб приєднати місто до Росії, атаки на цивільну інфраструктуру та мирне населення мають зворотний ефект. Ті, хто раніше не задумувався про важливість української мови й культури, тепер свідомо обирають їх.

"Люди, які вчора ще ніколи не замислювалися про доцільність говорити українською мовою, споживати український продукт, сьогодні роблять це натхненно і свідомо. Вони вже точно назавжди, скажімо, антиімперці, а не імперці, як хотів цього Путін", — заявив Юсов.

Одеса дала перший бій 2 травня 2014 року

Також Юсов нагадав про події 2 травня 2014 року, коли Одеса дала перший великий бій після спроби нав'язати донбаський сценарій. Тоді одесити з честю виграли це протистояння, показавши свою рішучість у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

"Російська пропаганда намагається спотворити реальність, але факти говорять самі за себе. Українці не тільки продовжують чинити опір агресору, але й стають ще більш об'єднаними й свідомими своєї національної ідентичності. Це протистояння робить українську політичну націю ще сильнішою та згуртованішою", — зазначив він.

Будинок профспілок 2 травня 2014 року в Одесі. Фото: BBC

Нагадаємо, росіяни посилили розвідку над Одещиною. За словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, це може свідчити про підготовку до нових ударів.