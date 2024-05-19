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Россия не видит свою так называемую империю без Одессы, — Андрей Юсов

19 мая 2024 14:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия не видит свою так называемую империю без Одессы, — Андрей Юсов
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российская Федерация продолжает пытаться возродить свой имперский статус на средства агрессии против Украины, однако эти попытки оказывают обратный эффект. Постоянные ракетные удары по Одессе, Харькову и другим украинским городам только усиливают патриотизм среди местных жителей.

Об этом в интервью заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

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По словам разведчика, Россия не может представить свою так называемую новую империю без Одессы и Черного моря, однако ее агрессия лишь усугубляет ненависть одесситов ко всему, что связано с Россией.

"Российская империя невозможна без Украины, без Одессы, без украинского Черного моря, без украинского хлеба", — добавил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что Одесса всегда была важной составляющей планов Кремля, но вместо того, чтобы присоединить город к России, атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население оказывают обратный эффект. Те, кто раньше не задумывался о важности украинского языка и культуры, теперь сознательно их выбирают.

"Люди, которые вчера еще никогда не задумывались о целесообразности говорить на украинском языке, потреблять украинский продукт, сегодня делают это вдохновенно и сознательно. Они уже точно навсегда, скажем, антиимперцы, а не имперцы, как хотел этого Путин", — заявил Юсов.

Одесса дала первый бой 2 мая 2014 года

Также Юсов напомнил о событиях 2 мая 2014, когда Одесса дала первый большой бой после попытки навязать донбасский сценарий. Тогда одесситы с честью выиграли это противостояние, показав свою решительность в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины.

"Российская пропаганда пытается исказить реальность, но факты говорят сами за себя. Украинцы не только продолжают сопротивляться агрессору, но и становятся еще более объединенными и сознательными своей национальной идентичности. Это противостояние делает украинскую политическую нацию еще более сильной и сплоченной", — отметил он. 

Россия не видит свою так называемую империю без Одессы, — Андрей Юсов - фото 1
Дом профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе. Фото: BBC

Напомним, россияне усилили разведку над Одесской областью. По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг" Сергея Братчука, это может свидетельствовать о подготовке к новым ударам.

Одесса
война
Харьков
Одесская область
Одесская ОГА
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Андрей Юсов

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