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Чому окупанти марять контролювати Нестригу — особливості острова на Херсонщині

13 травня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чому окупанти марять контролювати Нестригу — особливості острова на Херсонщині
Окупанти марять знову контролювати острів на Херсонщині. Ілюс тративне фото:kyivpost.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Українські військові утримують контроль над поверненою територією острова Нестрига, що на Херсонщині. Проте через особливості його місцевості та розташування він досі є ціллю окупантів, які не зупиняються у спробах захопити острів знову.

Про це в етері національного телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
 

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Контроль над островом Нестрига

Вже 9 місяців Сили Оборони тримають плацдарм в Кринках на лівому березі Дніпра. Віднедавна українські бійці також контролюють острів Нестрига.  Проте росіяни періодично намагаються окупувати острів знов, хоча військові впевнені — в них це не вийде. 

"Їм зручно мати там плацдарм. Це така, знаєте, противага Кринкам. Але, тим не менш, закріпитися вони там не можуть. Періодично намагаються туди висадитися, використовують, зазвичай, човни швидкісні. Проте успіху не мають", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Чому росіяни не полишають надії

Військовий зазначив, що Нестрига є одним з найвіддаленіших з групи островів Дніпра у тій місцевості. Через це на острові дуже зручно ховати бойові установки та міномети. 

"Це такі позиції, які дозволяють, в принципі, ховатися ближче до нас. Там очерет усюди є. Звіти росіяни можуть працювати мінометом, неочікувано. Тому вони намагаються там закріпитися", — пояснює Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, що російська армія продовжує наступальні дії на південному напрямку, зокрема на Херсонщині. Після звільнення острова Нестрига українськими бійцями окупанти досі сподіваються повернути туди свій триколор. 

Ми раніше писали, що звільнення цього острова суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів ЗСУ. Адже така місцевість є придатною для ведення позиційних боїв та встановлення військових ударних установок.

Одеса
війна
російські війська
ЗСУ
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Херсонська область
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окупація
Дмитро Плетенчук

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