Острів Нестрига досі намагаються захопити — Плетенчук про бойову ситуацію на півдні України
Російська армія продовжує наступальні дії на південному напрямку, зокрема на Херсонщині. Після звільнення острова Нестрига українськими бійцями окупанти досі сподіваються повернути туди свій триколор.
Про це в етері телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.
Бойові спроби ворога
За словами Дмитра Плетенчука, ворог намагається посилювати тиск у наступах на південному напрямку. Проте успіху росіяни не мають, окрім цього українські бійці знищили ворожу бойову техніку.
"У нас було три спроби штурмів. І до речі під час цих штурмів ворог втратив танки — чотири одиниці. Знову ворог намагався захопити один з островів — Нестригу. Спочатку цієї доби окупанти також продовжили штурми на Роботино, Кринки і на острови", — прокоментував Дмитро Плетенчук.
Острів Нестрига — чим відомий
Острів Нестрига входить до Національного природного парку "Нижньодніпровський". На Херсонщині є загалом тисячі дрібних островів, які містяться у гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями. За словами Дмитра Плетенчука, Нестрига є останнім у групі невеликих островів, за якими відкривається ширший доступ до гирла річки Дніпро, що вже є частиною українського берега.
Ми раніше писали, що звільнення цього острова суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів ЗСУ. Адже така місцевість є придатною для ведення позиційних боїв та встановлення військових ударних установок.
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