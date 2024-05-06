Острів Нестрига досі намагаються захопити — Плетенчук про бойову ситуацію на півдні України

Військові Збройних сил України на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російська армія продовжує наступальні дії на південному напрямку, зокрема на Херсонщині. Після звільнення острова Нестрига українськими бійцями окупанти досі сподіваються повернути туди свій триколор.

Про це в етері телемарафону повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.



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Бойові спроби ворога

За словами Дмитра Плетенчука, ворог намагається посилювати тиск у наступах на південному напрямку. Проте успіху росіяни не мають, окрім цього українські бійці знищили ворожу бойову техніку.

"У нас було три спроби штурмів. І до речі під час цих штурмів ворог втратив танки — чотири одиниці. Знову ворог намагався захопити один з островів — Нестригу. Спочатку цієї доби окупанти також продовжили штурми на Роботино, Кринки і на острови", — прокоментував Дмитро Плетенчук.

Острів Нестрига — чим відомий

Острів Нестрига входить до Національного природного парку "Нижньодніпровський". На Херсонщині є загалом тисячі дрібних островів, які містяться у гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями. За словами Дмитра Плетенчука, Нестрига є останнім у групі невеликих островів, за якими відкривається ширший доступ до гирла річки Дніпро, що вже є частиною українського берега.



Острів Нестрига на карті бойових дій. Фото: deepstatemap

Ми раніше писали, що звільнення цього острова суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів ЗСУ. Адже така місцевість є придатною для ведення позиційних боїв та встановлення військових ударних установок.