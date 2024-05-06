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Остров Нестрига все еще пытаются захватить — Плетенчук о боевой ситуации на юге Украины

6 мая 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Остров Нестрига все еще пытаются захватить — Плетенчук о боевой ситуации на юге Украины
Военные Вооруженных Сил Украины на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российская армия продолжает наступательные действия на южном направлении, в частности, на Херсонщине. После освобождения острова Нестрига украинскими бойцами оккупанты до сих пор надеются вернуть туда свой триколор.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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Боевые попытки врага

По словам Дмитрия Плетенчука, враг пытается усиливать давление в наступлениях на южном направлении. Однако успеха у россиян нет, кроме этого украинские бойцы уничтожили вражескую боевую технику.

"У нас было три попытки штурмов. И кстати во время этих штурмов враг потерял танки — четыре единицы. Снова враг пытался захватить один из островов — Нестригу. Сначала в эти сутки кафиры также продолжили штурмы на Роботино, Крынки и на острова", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Остров Нестрига – чем известен

Остров Нестрига входит в Национальный природный парк "Нижнеднепровский". На Херсонщине всего тысячи мелких островов, которые находятся в устье Днепра. Местные называют их плавнями. По словам Дмитрия Плетенчука, Нестрига является последним в группе небольших островов, по которым открывается более широкий доступ к устью реки Днепр, уже частью украинского берега.

ВСУ взяли под контроль Остров Нестрига
Остров Нестрига на карте боевых действий. Фото: deepstatemap

Мы ранее писали, что освобождение этого острова существенно повысит качество контрдиверсионных мер ВСУ. Ведь такая местность пригодна для ведения позиционных боев и установления военных ударных установок.

Одесса
война
российские войска
Херсон
Одесская область
Херсонская область
Новости Одессы
деоккупация Украины
Дмитрий Плетенчук

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