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Важливе місце для контрдиверсійних заходів — Плетенчук про острів Нестрига на Херсонщині

29 квітня 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Важливе місце для контрдиверсійних заходів — Плетенчук про острів Нестрига на Херсонщині
Антитерористичні навчання СБУ, січень 2022 року. Фото: ssu.gov.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Вчора стало відомо, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига, який розташований у дельті Дніпра на території Херсонської області. Повернення Україною контролю над островом суттєво підвищить якість контрдиверсійних заходів ЗСУ.

Про це в етері Громадського радіо розповів речник Сил оборони півдня, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук

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Значення острова Нестрига 

За словами військвого, острів на Херсонщині має більш тактичне значення для українських бійців. Зокрема, така місцевість є придатною для ведення позиційних боїв та встановлення військових ударних установок.

"Ми кажемо не про стратегію, а про позиційні бої — це більше тактичне значення. Будь-які локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій — мають значення. Враховуючи, що зазвичай ворог використовує подібні локації — там насправді багато таких островів на річці Дніпро — для того, щоб підходити ближче, встановлювати той самий міномет, то це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Тому так — цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній", — прокоментував Дмитро Плетенчук. 

Острів Нестрига — чим відомий

Острів Нестрига входить до Національного природного парку "Нижньодніпровський". На Херсонщині є загалом тисячі дрібних островів, які містяться у гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями. За словами Дмитра Плетенчука, Нестрига є останнім у групі невеликих островів, за якими відкривається ширший доступ до гирла річки Дніпро, що вже є частиною українського берега.

 "Фактично це наш берег… Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більший, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він знаходиться… Певний час він вважався сірою зоною", — зазначив військовий. 

Більше про ситуацію на фронті

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що український військовим вдалося просунутися на Херсонському напрямку. Зокрема, бійці ЗСУ звільнили острів Нестрига.

ЗСУ взяли під контроль Острів Нестрига
Острів Нестрига на карті бойових дій. Фото: deepstatemap

Також ми писали, що російські війська досягли незначних успіхів поблизу Авдіївки, що змусило українську армію відійти з інших обмежених тактичних позицій уздовж лінії фронту на захід від Авдіївки. Однак РФ навряд чи досягне глибшого оперативного проникнення в цей район найближчим часом.

Одеса
ЗСУ
Херсон
Херсонська область
диверсія
Новини Одеси
деокупація України
острів
Дмитро Плетенчук

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