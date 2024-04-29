Важное место для контрдиверсионных мероприятий — Плетенчук об острове Нестрига на Херсонщине

Антитеррористические учения СБУ, январь 2022 года. Фото: ssu.gov.ua

Вчера стало известно, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига, расположенным в дельте Днепра на территории Херсонской области. Возвращение Украиной контроля над островом существенно повысит качество контрдиверсионных мер ВСУ.

Об этом в эфире Общественного радио рассказал спикер Сил обороны юга, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

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Значение острова Нестрига

По словам военного, остров в Херсонской области имеет более тактическое значение для украинских бойцов. В частности, такая местность пригодна для ведения позиционных боев и установления военных ударных установок.

"Мы говорим не о стратегии, а о позиционных боях — это больше тактическое значение. Любые локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, имеют значение. Учитывая, что обычно враг использует подобные локации — там на самом деле много таких островов на реке Днепр — для того, чтобы подходить ближе, устанавливать тот же миномет, так это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мер.Поэтому вот так — это место было освобождено от возможного присутствия врага на нем", — прокомментировал Дмитрий Плетенчук.

Остров Нестрига — чем известен

Остров Нестрига входит в Национальный природный парк "Нижнеднепровский". На Херсонщине всего тысячи мелких островов, которые находятся в устье Днепра. Местные называют их плавнями. По словам Дмитрия Плетенчука, Нестрига является последним в группе небольших островов, по которым открывается более широкий доступ к устью реки Днепр, уже частью украинского берега.

"Фактически это наш берег… На самом деле такие острова большей частью болотисты, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пукнуть, напротив которых он находится… Некоторое время он считался серой зоной" , — отметил военный.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. В частности, бойцы ВСУ освободили остров Нестрига.

Остров Нестрига на карте боевых действий. Фото: deepstatemap

Также мы писали, что российские войска добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, что заставило украинскую армию отойти с других ограниченных тактических позиций вдоль линии фронта к западу от Авдеевки. Однако РФ вряд ли достигнет более глубокого оперативного проникновения в этот район в ближайшее время.