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Почему оккупанты грезят контролировать Нестригу — особенности острова на Херсонщине

13 мая 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Почему оккупанты грезят контролировать Нестригу — особенности острова на Херсонщине
Оккупанты мечтают снова контролировать остров на Херсонщине. Иллюстративное фото: kyivpost.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Украинские военные удерживают контроль над возвращенной территорией острова Нестрига на Херсонщине. Однако из-за особенностей его местности и расположения он до сих пор является целью окупантов, которые не останавливаются в попытках захватить остров снова.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.
 

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Контроль над островом Нестрига

Уже 9 месяцев Силы Обороны держат плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра. Недавно украинские бойцы также контролируют остров Нестрига. Однако россияне периодически пытаются оккупировать остров снова, хотя военные уверены, что у них это не получится.

"Им удобно иметь там плацдарм. Это такая, знаете, противовес Крынкам. Но, тем не менее, закрепиться они там не могут. Периодически пытаются туда высадиться, используют обычно лодки скоростные. Однако успеха не имеют" , — отметил Дмитрий Плетенчук.

Почему россияне не оставляют надежды

Военный отметил, что Нестрига является одним из самых отдаленных из группы островов Днепра в этой местности. Поэтому на острове очень удобно прятать боевые установки и минометы.

"Это такие позиции, которые позволяют, в принципе, прятаться поближе к нам. Там камыш всюду есть. Отчеты россияне могут работать минометом, неожиданно. Поэтому они пытаются там закрепиться", — объясняет Дмитрий Плетенчук.

Напомним, что российская армия продолжает наступательные действия на южном направлении, в частности, на Херсонщине. После освобождения острова Нестрига украинскими бойцами оккупанты до сих пор надеются вернуть туда свой триколор.

Мы ранее писали, что освобождение этого острова существенно повысит качество контрдиверсионных мер ВСУ. Ведь такая местность пригодна для ведения позиционных боев и установления военных ударных установок.

Одесса
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российские войска
ВСУ
Херсон
Херсонская область
Новости Одессы
деоккупация Украины
оккупация
Дмитрий Плетенчук

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