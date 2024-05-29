Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Атака дронами по югу Украины — как прошла ночь arrow

Атака дронами по югу Украины — как прошла ночь

29 мая 2024 09:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Атака дронами по югу Украины — как прошла ночь
На юге силы ПВО уничтожили 11 дронов этой ночью. Иллюстративное фото: Сергей Михальчук
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 29 мая российская армия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, однако силы противовоздушной обороны смогли их отбить. В общей сложности ПВО удалось уничтожить более десяти беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг" .

Читайте также:

Работа сил ПВО

В ведомстве отметили, что все беспилотники были уничтожены в пределах Николаевской области — 11. Кроме этого, в течение прошлых суток силами ПВО были поражены разведывательные дроны "ZALA" и "Supercam".

11 дронов были сбиты на юге в ночь на 29 мая
Работа ПВО этой ночью. Фото: ВК "Юг"

"Кроме того, накануне днем, враг нанес по Одесчине ракетный удар баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М")" , — добавили в ведомстве.

Атаки на юг

Мы писали, что вчера днем в Одессе раздался громкий взрыв — враг нанес удар по инфракрасной округе города. Ракета была выпущена с территории временно оккупированного Крыма.

Мы ранее сообщали, что Россия пытается растянуть силы ВСУ по всему фронту, чтобы отвлечь стратегические резервы украинских бойцов. Тем не менее, ситуация на южном направлении остается под контролем Сил обороны.

Добавим, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.

Одесса
война
российские войска
Одесская область
Николаевская область
Новости Одессы
ракета
ППО
дроны
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера