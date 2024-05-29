Атака дронами по югу Украины — как прошла ночь

На юге силы ПВО уничтожили 11 дронов этой ночью. Иллюстративное фото: Сергей Михальчук

В ночь на 29 мая российская армия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136, однако силы противовоздушной обороны смогли их отбить. В общей сложности ПВО удалось уничтожить более десяти беспилотников.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг" .

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Работа сил ПВО

В ведомстве отметили, что все беспилотники были уничтожены в пределах Николаевской области — 11. Кроме этого, в течение прошлых суток силами ПВО были поражены разведывательные дроны "ZALA" и "Supercam".

Работа ПВО этой ночью. Фото: ВК "Юг"

"Кроме того, накануне днем, враг нанес по Одесчине ракетный удар баллистической ракетой (вероятно "Искандер-М")" , — добавили в ведомстве.

Атаки на юг

Мы писали, что вчера днем в Одессе раздался громкий взрыв — враг нанес удар по инфракрасной округе города. Ракета была выпущена с территории временно оккупированного Крыма.



Мы ранее сообщали, что Россия пытается растянуть силы ВСУ по всему фронту, чтобы отвлечь стратегические резервы украинских бойцов. Тем не менее, ситуация на южном направлении остается под контролем Сил обороны.

Добавим, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.