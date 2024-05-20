Ворог намагається розсередити сили української армії — Братчук доповів про ситуацію на півдні

Український військовий на фронті. Фото: AP

Ворог намагається розтягнути сили ЗСУ по всьому фронту, щоб відволікти стратегічні резерви українських бійців. Проте ситуація на південному напрямку залишається під контролем Сил Оборони.

Про це в етері Ранок.LIVE повідомив Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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Стратегія ворога

Сергій Братчук зазначив, що військова стратегія ворога, на нинішньому етапі війни, спрямована на розтягування українських сил по всьому фронту. Однак загальнополітична залишається незмінною — знищення України як держави.

"Військова стратегія на сьогоднішньому етапі війни дійсно спрямована на те, аби розтягнути наші сили по всьому фронту, в тому числі на відволікаючі наступальні дії. Для того, щоб ми використали, в тому числі, наші стратегічні резерви, які підготовлені зовсім для інших дій", — сказав Сергій Братчук.

Він також додав, що ворог намагається змусити українські сили "гасити певні пожежі" на різних ділянках фронту, але українські війська справляються з цими викликами.

"Бачимо, справляємося тими наявними силами і механізмами, які на сьогодні є", — зазначив речник.

Ситуація на південному напрямку

На лівому березі Херсонщини та острові Нестрига ситуація наразі залишається незмінною. Бої тривають, проте окупанти успіхів не мають, хоча їм доводиться доповідати командуванню про свої начебто "успіхи".

"Ворог 20 лютого, нагадаю, доповідав Путіну про те, що в районі населеного пункту Кринки "все зроблено, зачищено". Але, скажімо так, тут сіра зона, навпаки, збільшилася, і це добре", — розповів він.

Сергій Братчук додав, що на острові Нестрига ворог намагається вибити Сили Оборони після того, як українські війська вигнали звідти 61 окрему бригаду морської піхоти росіян. За словами військового, ці цілі окупантів також не досягнуті.

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