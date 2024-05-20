Враг пытается рассредоточить силы украинской армии — Братчук доложил о ситуации на юге
Враг пытается растянуть силы ВСУ по всему фронту, чтобы отвлечь стратегические резервы украинских бойцов. Тем не менее, ситуация на южном направлении остается под контролем Сил Обороны.
Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.
Стратегия врага
Сергей Братчук отметил, что военная стратегия врага на нынешнем этапе войны направлена на растяжение украинских сил по всему фронту. Однако общеполитическая остается неизменной — уничтожение Украины как государства.
"Военная стратегия на сегодняшнем этапе войны действительно направлена на то, чтобы растянуть наши силы по всему фронту, в том числе на отвлекающие наступательные действия. Для того чтобы мы использовали, в том числе, наши стратегические резервы, которые подготовлены совсем для других действий" , — сказал Сергей Братчук.
Он также добавил, что враг пытается заставить украинские силы "тушить определенные пожары" на разных участках фронта, но украинские войска справляются с этими вызовами.
"Видим, справляемся теми имеющимися силами и механизмами, которые сегодня есть", — отметил спикер.
Ситуация на южном направлении
На левом берегу Херсонщины и острове Нестрига ситуация остается неизменной. Бои продолжаются, однако оккупанты успехов не имеют, хотя им приходится докладывать командованию о своих вроде бы "успехах".
"Враг 20 февраля, напомню, докладывал Путину о том, что в районе населенного пункта Крынки "все сделано, зачищено". Но, скажем так, здесь серая зона, напротив, увеличилась, и это хорошо", — рассказал он.
Сергей Братчук добавил, что на острове Нестрига враг пытается выбить Силы Обороны после того, как украинские войска выгнали оттуда 61-ю отдельную бригаду морской пехоты россиян. По словам военного, эти цели оккупантов также не достигнуты.
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