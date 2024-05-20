Враг пытается рассредоточить силы украинской армии — Братчук доложил о ситуации на юге

Украинский военный на фронте. Фото: AP

Враг пытается растянуть силы ВСУ по всему фронту, чтобы отвлечь стратегические резервы украинских бойцов. Тем не менее, ситуация на южном направлении остается под контролем Сил Обороны.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил Пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

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Стратегия врага

Сергей Братчук отметил, что военная стратегия врага на нынешнем этапе войны направлена на растяжение украинских сил по всему фронту. Однако общеполитическая остается неизменной — уничтожение Украины как государства.

"Военная стратегия на сегодняшнем этапе войны действительно направлена на то, чтобы растянуть наши силы по всему фронту, в том числе на отвлекающие наступательные действия. Для того чтобы мы использовали, в том числе, наши стратегические резервы, которые подготовлены совсем для других действий" , — сказал Сергей Братчук.

Он также добавил, что враг пытается заставить украинские силы "тушить определенные пожары" на разных участках фронта, но украинские войска справляются с этими вызовами.

"Видим, справляемся теми имеющимися силами и механизмами, которые сегодня есть", — отметил спикер.

Ситуация на южном направлении

На левом берегу Херсонщины и острове Нестрига ситуация остается неизменной. Бои продолжаются, однако оккупанты успехов не имеют, хотя им приходится докладывать командованию о своих вроде бы "успехах".

"Враг 20 февраля, напомню, докладывал Путину о том, что в районе населенного пункта Крынки "все сделано, зачищено". Но, скажем так, здесь серая зона, напротив, увеличилась, и это хорошо", — рассказал он.

Сергей Братчук добавил, что на острове Нестрига враг пытается выбить Силы Обороны после того, как украинские войска выгнали оттуда 61-ю отдельную бригаду морской пехоты россиян. По словам военного, эти цели оккупантов также не достигнуты.

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