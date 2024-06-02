Стало відомо, куди поцілили окупанти сьогодні в Одесі

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Сьогодні, 2 червня, ближче до обіду в Одесі пролунали потужні вибухи. Окупанти вдарили по припортовій інфраструктурі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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"Російська Федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України", — йдеться у повідомленні.

Там також уточнили, що наразі інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.

Фейкові повідомлення про знищення катерів

Окрім цього, після удару, російські ЗМІ почали поширювати у своїх соцмережах інформацію про знищення кораблів та катерів ВМС ЗСУ. Військові наголошують, що це — фейк, росіяни прикриваються цим для ударів по цивільній інфраструктурі.

"Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку. Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам", — додали військові.

Повідомлення ВМС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА. Загалом, протягом ночі українські воїни збили 24 "шахеди".