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Стало известно, куда попали оккупанты сегодня в Одессе

2 июня 2024 15:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Стало известно, куда попали оккупанты сегодня в Одессе
Дым после взрыва. Фото иллюстративный: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 2 июня, ближе к обеду в Одессе раздались мощные взрывы. Оккупанты ударили по припортовой инфраструктуре.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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"Российская Федерация в очередной раз нанесла удар по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру. Россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины", — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что информация о наличии пострадавших среди гражданского населения уточняется.

Фейковые сообщения об уничтожении катеров

Кроме этого, после удара российские СМИ начали распространять в своих соцсетях информацию об уничтожении кораблей и катеров ВМС ВСУ. Военные подчеркивают, что это фейк, россияне прикрываются этим для ударов по гражданской инфраструктуре.

"Корабли и катера Военно-Морских Сил ВС Украины продолжают защищать Украину с морского направления. В очередной раз просим не помогать врагу и не распространять российские фейки. Доверяйте только официальным источникам", — добавили военные.

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Сообщения ВМС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 2 июня российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БПЛА. В целом ночью украинские воины сбили 24 "шахеда".

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