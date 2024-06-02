В Одесі пролунали потужні вибухи — Росія атакує балістикою

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: скриншот

Потужний вибух пролунав в Одесі зараз, 2 червня. Росія атакує регіон балістикою. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер міста Геннадій Труханов закликають жителів Одещини перебувати в укриттях.

Заклик Олега Кіпера перебувати в укриттях. Фото: скриншот

Заклик Геннадія Труханова перебувати в укриттях. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА.

Також ми писали, що в Одеській області, за розпорядженням НЕК Укренерго, введені екстрені відключення світла. Їх ввели через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами.