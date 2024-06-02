Графіки не діють — на Одещині екстрені відключення світла

Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: УНІАН

В Одеській області, за розпорядженням НЕК Укренерго, введені екстрені відключення світла. Їх ввели через складну ситуацію в енергосистемі країни, спричинену постійними ворожими обстрілами.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеській електромережі.

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"Просимо набратися витримки та використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень!" — йдеться у повідомленні енергетиків.

Екстрені відключення світла: що це

Зазначимо, що під час екстрених відключень графіки не діють, тому світло може зникнули у будь-який момент. Вони застосовуються, коли з ладу виходить обладнання внаслідок ворожих обстрілів. Тривалість екстрених відключень неможливо спрогнозувати.

Підвищення тарифів на електроенергію

Також ми повідомляли, що Кабінет Міністрів України підняв тариф на електроенергію для населення. Це рішення було ухвалено на засіданні 31 травня. Що ще зміниться та наскільки зросли тарифи, читайте тут.

Додамо, що журналісти Новини.LIVE звернулись до одеситів та спитали, чи готові вони до підвищення тарифів.

Окрім цього, ми писали, що в Україні влітку 2024 року через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.