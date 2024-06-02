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Графики не действуют — на Одесчине экстренные отключения света

2 июня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Графики не действуют — на Одесчине экстренные отключения света
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области, по распоряжению НЭК Укрэнерго, введены экстренные отключения света. Их ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК Одесской электросети.

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"Просим набраться выдержки и использовать электроэнергию разумно! Это позволит минимизировать количество отключений!" — говорится в сообщении энергетиков.

Экстренные отключения света: что это

Отметим, что во время экстренных отключений графики бездействуют, поэтому свет может исчезнуть в любой момент. Они применяются, когда из строя выходит оборудование в результате вражеских обстрелов. Продолжительность экстренных отключений невозможно спрогнозировать.

Повышение тарифов на электроэнергию

Также мы сообщали, что Кабинет Министров Украины поднял тарифы на электроэнергию для населения. Это решение было принято на заседании 31 мая. Что еще изменится и насколько выросли тарифы, читайте здесь.

Добавим, что журналисты Новини.LIVE обратились к одесситам и спросили, готовы ли они к повышению тарифов.

Кроме того, мы писали, что в Украине летом 2024 года из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

отключения света
свет
Одесса
ДТЭК
Одесская область
Одесская ОГА
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