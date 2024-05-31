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Новий тариф на електрику — ставлення одеситів до підвищення цін

31 травня 2024 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нові тарифи на електроенергію: чи готові одесити платити більше
Чоловік рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Росія не припиняє своїх терористичних атак по критичній інфраструктурі України. Після важкої зими 2022-23 років, коли уся країна залишилася у темряві та холоді, ворог знову намагається повернути нас "до камʼяного віку". Через складну ситуацію в енергосистемі після обстрілів, уряд планує збільшити тарифи на електроенергію, щоб мати змогу відремонтувати зруйновані потужності. Однак чи готові до цього люди? 

З цим питанням журналісти Новини.LIVE звернулись до одеситів.

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Як будуть економити

За попередніми прогнозами, світло може здорожчати на 80% — до 4,8 грн/кВт-год. Одесити зазначають, що за можливості будуть економити, але робити це вдається не завжди. Євгенія наголошує на тому, що її будинок функціонує лише на електриці та інших альтернатив нема. 

"Абсолютно не готова. Звичайно, треба економити. Але у мене багатоповерхівка на електриці, тож буде важко економити", — каже Євгенія. 

Одеситка Євгенія про економію
Одеситка Євгенія про економію. Фото: Новини.LIVE

З жінкою погоджується й інша одеситка, яка зазначає, що підвищення тарифів сильно вдарить по гаманцю. Але вибору не платити просто немає. 

"Ні, не готова. Тому що вони досить високі. Якщо підвищать, доведеться все одно платити. Нікуди не дітися", — додає Тетяна. 

Одеситка Тетяна готова до підвищення тарифів
Одеситка Тетяна не готова до підвищення. Фото: Новини.LIVE

А от інша одеситка вважає, що економити сьогодні повинні всі, адже від цього залежить, наскільки швидко наша енергосистема зможе оговтатися після ворожих ударів. Саме через це вона з розумінням поставилася до можливого підвищення. 

"Певно, що не готова, але це необхідно. Я взагалі і так економлю. І згідна з тим, що всі мають це робити", — розповідає Алла. 

Алла вважає, що економити повинні усі
Алла вважає, що економити повинні усі. Фото: Новини.LIVE

Що робитимуть пенсіонери

Якщо молодь ще трохи спокійніше сприймає новини про підняття тарифів, то пенсіонери не стримують емоцій. Наталя каже, що її пенсії не вистачає вже зараз, а що буде після підвищення тарифів — невідомо. Сподівання лише на субсидію. 

"А хто може бути готовим? Я і так вже економлю, дуже мало користуюся електроенергією. Як можна економити ще більше? Все ж впирається в гроші. У мене пенсія 3 300 на все. І скільки треба буде за світло віддати", — з обуренням наголошує пенсіонерка. 

Наталя переживає, що не вистачить коштів
Наталя сподівається на субсидію. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки ще одна пенсіонерка. Галина ділиться власними лайфхаками з економією. Зокрема, жінка каже, що будуть вимикати усі електроприлади та більше користуватися газом. 

"Ні, звичайно. Які пенсіонери можуть бути готові до такого підвищення? Доведеться економити: відключити бойлер, заховати мікрохвильовку, чайник. Будемо користуватися газом", — підсумовує Галина. 

Галина буде більше економити
Галина буде більше економити. Фото: Новини.LIVE

Незважаючи на усі обурення та неприйняття цього рішення у суспільстві, підвищення тарифів дійсно необхідні. Адже якщо систему не підтримати сьогодні, то завтра ми можемо залишитись взагалі без світла, і такі прогнози вже озвучують деякі фахівці. І не варто забувати, що літо, на жаль, проходить набагато швидше, ніж зима.

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