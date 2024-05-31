Новые тарифы на электроэнергию: готовы ли одесситы платить больше

Мужчина считает коммуналку. Фото: Новости.

Россия не прекращает свои террористические атаки по критической инфраструктуре Украины. После тяжелой зимы 2022-23 годов, когда вся страна осталась в темноте и холоде, враг снова пытается вернуть нас "в каменный век". Из-за сложной ситуации в энергосистеме после обстрелов правительство планирует увеличить тарифы на электроэнергию, чтобы отремонтировать разрушенные мощности. Однако готовы ли к этому люди?

С этим вопросом журналисты Новини.LIVE отправились к одесситам.

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Как будут экономить

По предварительным прогнозам, свет может подорожать на 80% — до 4,8 грн/кВт-час. Одесситы отмечают, что при возможности будут экономить, но делать это удается не всегда. Евгения говорит, что ее дом функционирует только на электричестве, и других альтернатив нет.

"Абсолютно не готова. Конечно, надо экономить. Но у меня многоэтажка на электричестве, так что будет трудно экономить", — говорит Евгения.

Одесситка Евгения об экономии. Фото: Новини.LIVE

С женщиной соглашается и другая одесситка, отмечающая, что повышение тарифов сильно ударит по кошельку. Но выбора не платить просто нет.

"Нет, не готова. Потому что они достаточно высокие. Если повысят, придется все равно платить. Никуда не деться", — добавляет Татьяна.

Одесситка Татьяна не готова к повышению. Фото: Новини.LIVE

А вот другая одесситка считает, что экономить сегодня должны все, ведь от этого зависит, насколько быстро наша энергосистема сможет прийти в себя после вражеских ударов. Именно поэтому она с пониманием отнеслась к возможному повышению.

"Конечно, что не готова, но это необходимо. Я вообще и так экономлю. И согласна с тем, что все должны это делать", — рассказывает Алла.

Алла считает, что экономить все должны. Фото: Новини.LIVE

Что будут делать пенсионеры

Если молодежь еще более спокойно воспринимает новости о поднятии тарифов, то пенсионеры не сдерживают эмоций. Наталья говорит, что ее пенсии не хватает уже сейчас, а что после повышения тарифов — неизвестно. Надежды только на субсидию.

"А кто может быть готов? Я и так уже экономлю, очень мало пользуюсь электроэнергией. Как можно экономить еще больше? Все же упирается в деньги. У меня пенсия 3 300 на все. И сколько нужно будет за свет отдать", — с возмущением подчеркивает пенсионерка.

Наталья надеется на субсидию. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения еще одна пенсионерка. Галина делится своими лайфхаками с экономией. В частности, женщина говорит, что будут выключать все электроприборы и больше использовать газ.

"Нет, конечно. Какие пенсионеры могут быть готовы к такому повышению? Придется экономить: отключить бойлер, спрятать микроволновку, чайник. Будем пользоваться газом", — заключает Галина.

Галина будет больше экономить. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все возмущение и непринятие этого решения в обществе, повышение тарифов действительно необходимо. Ведь если систему не поддержать сегодня, то завтра мы можем остаться без света, и такие прогнозы уже озвучивают некоторые специалисты. И не стоит забывать, что лето, к сожалению, проходит гораздо быстрее, чем зима.