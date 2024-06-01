Підвищення цін на світло — як зміниться вартість комуналки для одеситів відсьогодні

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Початок літа не тільки порадує одеситів теплим сонцем, але й розчарує новими сумами в платіжках. Відсьогодні на містян чекає низка змін, зокрема вони стосуються тарифів на електроенергію та водопостачання для споживачів та бізнесу.

Що саме зміниться та наскільки зросли тарифи, розбиралися журналісти Новини.LIVE.

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Вартість світла

До сьогодні за електроенергію одесити платили 2,64 гривні за кВт. Такий тариф діяв після підняття вартості у червні 2023 року. та тепер прийдеться платити по 4,32 грн/кВт-год. Попередньо ця ціна буде стабільна до кінця квітня 2025 року.

Середньостатистична родина споживає близько 165 кВт світла на годину. Таким чином місячна вартість за електроенергію може сягати понад 700 гривень.

Лампочки світить. Фото ілюстративне: Pixel

Як передати показники

в особистому кабінеті на офіційному сайті ooek.od.ua;

в чат-боті ООЕК Viber та Telegram;

зателефонувавши до CALL Сenter: +38 (048) 752-99-00, +38 (098) 752-00-00, +38 (095) 752-00-00;

написавши на електронну адресу:[email protected].

Скільки платити за воду

Тариф на централізоване водопостачання в Одесі становить 17,916 гривні за кубометр, а на водовідведення — 17,244 гривні, тобто загалом за кубометр води потрібно платити 35,160 гривень. Хоча Регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси, але як запевняють у філії "Інфоксводоканалу", це стосуватиметься лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг. Споживачів ці зміни не торкнуться.

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

Тарифи на газ

Тарифи на газ у червні залишаться без змін. Споживачі, підключені до тарифного плану "Нафтогазу України", продовжать сплачувати 7,96 грн за кубометр газу. В інших постачальників вартість коливається у межах 7,7-9,9 грн за кубометр. Така ціна збережеться до 30 квітня 2025 року включно.

Горить газ. Фото: Новини.LIVE

Які тарифи на вивіз сміття в Одесі

Сьогодні в Одесі діють такі тарифи на комунальну послугу з вивезення твердих побутових відходів:

"Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;

"Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.

Комунальники вивозять сміття. Фото: УНІАН

Розрахунки тарифів проводилися відповідно до "Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 року №1010. Вивезення сміття у багатоквартирних будинках здійснюється щодня, у приватному секторі згідно з графіком, зазначеним у договорі.

Де перевірити борги за комуналку

в особистому кабінеті на сайті комунальної установи;

у месенджерах;

у системах онлайн-платежів;

у застосунках банків.

Нагадаємо, у Національній комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявили про плани переглянути у бік підвищення тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу та диспетчеризацію електричної енергії, а також ціни для операторів систем розподілу електрики. Вартість може зрости з 1 липня 2024 року.