Повышение цен на свет — как изменится стоимость коммуналки для одесситов сегодня

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE.

Начало лета не только обрадует одесситов теплым солнцем, но и разочарует новыми суммами в платежках. Отныне горожан ждет ряд изменений, в частности, они касаются тарифов на электроэнергию и водоснабжение для потребителей и бизнеса.

Что именно изменится и насколько выросли тарифы, разбирались журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Женщина считает коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость света

До сегодняшнего дня за электроэнергию одесситы платили 2,64 гривны за кВт. Такой тариф действовал после повышения стоимости в июне 2023 года. Сейчас придется платить по 4,32 грн/кВт-час. Предварительно эта цена будет стабильной до конца апреля 2025 года.

Среднестатистическая семья потребляет около 165 кВт света в час. Таким образом, месячная стоимость за электроэнергию может достигать более 700 гривен.

Лампочка светит. Фото иллюстративное: Pixel

Как передать показатели

в личном кабинете на официальном сайте ooek.od.ua;

в чат-боте ООЭК Viber и Telegram;

позвонив в CALL Сenter: +38 (048) 752-99-00, +38 (098) 752-00-00, +38 (095) 752-00-00;

написав по электронному адресу: [email protected].

Сколько платить за воду

Тариф на централизованное водоснабжение в Одессе составляет 17, 916 гривны за кубометр, а на водоотвод — 17,244 гривны, то есть в общей сложности за кубометр воды нужно платить 35,16 гривны. Хотя Регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в частности города Одессы, но, как уверяют в филиале "Инфоксводоканала", это касается только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг. Потребителей эти изменения не коснутся.

Вода капает из крана. Фото: Новини.LIVE

Тарифы на газ

Тарифы на газ в июне останутся без изменений. Потребители, подключенные к тарифному плану "Нефтегаза Украины", продолжат платить 7,96 грн за кубометр газа. У других поставщиков стоимость колеблется в пределах 7,7 – 9,9 грн за кубометр. Такая цена сохранится до 30 апреля 2025 включительно.

Горит газ. Фото: Новини.LIVE

Какие тарифы на вывоз мусора в Одессе

Сегодня в Одессе действуют следующие тарифы на коммунальную услугу по вывозу твердых бытовых отходов:

"Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жильцов многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;

"Одескоммунтранс" — 34,13 гривны для жильцов многоквартирных домов и 58,89 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека.

Коммунальщики вывозят мусор. Фото: УНИАН

Расчеты тарифов проводились в соответствии с "Порядком формирования тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами", утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.07.2006 года №1010. Вывоз мусора в многоквартирных домах осуществляется ежедневно в частном секторе согласно графику, указанному в договоре.

Где проверить долги за коммуналку

в личном кабинете на сайте коммунального учреждения;

в мессенджерах;

в системах онлайн-платежей;

в приложениях банков.

Напомним, в Национальной комиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили о планах пересмотреть в сторону повышения тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электрической энергии, а также цены для операторов систем распределения электричества. Стоимость может увеличиться с 1 июля 2024 года.