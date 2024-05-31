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З 1 червня одесити будуть більше платити за воду — який тариф

31 травня 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
З 1 червня одесити будуть більше платити за воду — який тариф
Жінка рахує комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти від завтрашнього дня, 1 червня, і стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".

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Як зміняться тарифи

На централізоване водопостачання:

  • Для підприємств, які мають ліцензії на надання послуг з централізованого водопостачання — 8,66 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • іншим споживачам, окрім населення — 23,02 грн за 1 м³ (без ПДВ).

На централізоване водовідведення:

  • Для підприємств, які мають ліцензії на надання послуг з централізованого водовідведення — 6,99 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • іншим споживачам, окрім населення — 19,12 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Тарифи на воду 

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення не змінилися.  Для споживачів й надалі застосовуються ціни, які були станом на 24 лютого 2022 року:

  • на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Більше про тарифи на комуналку

Ми писали, що через складну ситуацію в енергосистемі після обстрілів, уряд України планує збільшити тарифи на електроенергію, щоб мати змогу відремонтувати зруйновані потужності. Журналісти Новини.LIVE запитали у одеситів, чи готові вони до підвищення цін на електроенергію

Також ми повідомляли, що в Україні з 1 червня 2024 року побільшає боржників за житлово-комунальні послуги. Тиск на гаманці українців неминуче зросте, оскільки очікується підвищення одного з тарифів.

вода
тарифи
водопостачання
комунальні послуги
Одеса
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