З 1 червня одесити будуть більше платити за воду — який тариф

Жінка рахує комунальні платежі. Фото: Новини.LIVE

Регулятор (НКРЕКП) прийняв постанови про зміну тарифів ряду водоканалів, зокрема міста Одеси. Зміни будуть діяти від завтрашнього дня, 1 червня, і стосуватимуться лише підприємств, які мають ліцензії на надання відповідних послуг.

Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".

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Як зміняться тарифи

На централізоване водопостачання:

Для підприємств, які мають ліцензії на надання послуг з централізованого водопостачання — 8,66 грн за 1 м³ (без ПДВ);

іншим споживачам, окрім населення — 23,02 грн за 1 м³ (без ПДВ).

На централізоване водовідведення:

Для підприємств, які мають ліцензії на надання послуг з централізованого водовідведення — 6,99 грн за 1 м³ (без ПДВ);

іншим споживачам, окрім населення — 19,12 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Тарифи на воду

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення не змінилися. Для споживачів й надалі застосовуються ціни, які були станом на 24 лютого 2022 року:

на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

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