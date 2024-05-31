С 1 июня одесситы будут больше платить за воду — какой тариф

Женщина считает коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

Регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения будут действовать с завтрашнего дня, 1 июня, и будут касаться только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

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Как изменятся тарифы

На централизованное водоснабжение:

Для предприятий, имеющих лицензии на предоставление услуг по централизованному водоснабжению – 8,66 грн за 1 м³ (без НДС);

другим потребителям, кроме населения – 23,02 грн за 1 м³ (без НДС).

На централизованный водоотвод:

Для предприятий, имеющих лицензии на предоставление услуг по централизованному водоотводу – 6,99 грн за 1 м3 (без НДС);

другим потребителям, кроме населения – 19,12 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы на воду

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения не изменились. Для потребителей и дальше применяются цены, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года:

на централизованное водоснабжение – 14,93 грн за 1 м³(без НДС);

на централизованный водоотвод – 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

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