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С 1 июня одесситы будут больше платить за воду — какой тариф

31 мая 2024 16:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
С 1 июня одесситы будут больше платить за воду — какой тариф
Женщина считает коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Регулятор (НКРЭКУ) принял постановления об изменении тарифов ряда водоканалов, в том числе города Одессы. Изменения будут действовать с завтрашнего дня, 1 июня, и будут касаться только предприятий, имеющих лицензии на предоставление соответствующих услуг.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

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Как изменятся тарифы

На централизованное водоснабжение:

  • Для предприятий, имеющих лицензии на предоставление услуг по централизованному водоснабжению – 8,66 грн за 1 м³ (без НДС);
  • другим потребителям, кроме населения – 23,02 грн за 1 м³ (без НДС).

На централизованный водоотвод:

  • Для предприятий, имеющих лицензии на предоставление услуг по централизованному водоотводу – 6,99 грн за 1 м3 (без НДС);
  • другим потребителям, кроме населения – 19,12 грн за 1 м³ (без НДС).

Тарифы на воду

Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения не изменились. Для потребителей и дальше применяются цены, которые были по состоянию на 24 февраля 2022 года:

  • на централизованное водоснабжение – 14,93 грн за 1 м³(без НДС);
  • на централизованный водоотвод – 14,37 грн за 1 м³ (без НДС).

Больше о тарифах на коммуналку

Мы писали, что из-за сложной ситуации в энергосистеме после обстрелов правительство Украины планирует увеличить тарифы на электроэнергию, чтобы иметь возможность отремонтировать разрушенные мощности. Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, готовы ли они к повышению цен на электроэнергию.

Также мы сообщали, что в Украине с 1 июня 2024 года прибавится должников за жилищно-коммунальные услуги. Давление на кошельки украинцев неизбежно вырастет, поскольку ожидается повышение одного из тарифов.

вода
тарифы
водоснабжение
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