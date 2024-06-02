В Одессе прогремели мощные взрывы — Россия атакует баллистикой

Дым после взрыва. Фото иллюстративный: скриншот

Мощный взрыв прогремел в Одессе сейчас, 2 июня. Россия атакует регион баллистики. В Области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Сообщения о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов призывают жителей Одесчины находиться в укрытиях.

Призыв Олега Кипера находиться в укрытиях. Фото: скриншот

Призыв Геннадия Труханова находиться в укрытиях. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в ночь на 2 июня российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БпЛА.

Также мы писали, что в Одесской области, по распоряжению НЭК Укрэнерго, введены экстренные отключения света. Их ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами.