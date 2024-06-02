В Одессе прогремели мощные взрывы — Россия атакует баллистикой
Мощный взрыв прогремел в Одессе сейчас, 2 июня. Россия атакует регион баллистики. В Области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер и мэр города Геннадий Труханов призывают жителей Одесчины находиться в укрытиях.
Угроза баллистического вооружения — что это
Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Напомним, в ночь на 2 июня российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БпЛА.
Также мы писали, что в Одесской области, по распоряжению НЭК Укрэнерго, введены экстренные отключения света. Их ввели из-за сложной ситуации в энергосистеме страны, вызванной постоянными вражескими обстрелами.
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