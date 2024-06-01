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У Миколаєві пролунав вибух — Росія атакує балістикою

1 червня 2024 12:18
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Миколаєві пролунав вибух — Росія атакує балістикою
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

У Миколаєві у суботу, 1 червня, пролунав гучний вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив голова міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.

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У Миколаєві пролунав вибух — Росія атакує балістикою - фото 1
Повідомлення мера Миколаєва. Фото: скриншот

Водночас у Повітряних силах ЗСУ пишуть, що наразі для південних регіонів оголошена балістична загроза.

У Миколаєві пролунав вибух — Росія атакує балістикою - фото 2
Повідомлення про балістичну загрозу. Фото: скриншот

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. ЇЇ швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Де оголошена повітряна тривога

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської, Херсонської областей. Також тривогу оголошено у Донецькій та Харківській областях. 

У Миколаєві пролунав вибух — Росія атакує балістикою - фото 3

Нічна атака на Україну

Нагадаємо, у ніч з 31 травня на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу "Shahed". У результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль.

Також ми писали, що росіяни влучили у три об'єкти критичної інфраструктури у Львові, на одному із них постраждало четверо осіб. 

Додамо, одразу чотири російські бойові кораблі перебувають на чергуванні у Чорному морі сьогодні вранці, 1 червня. Наразі ракетоносії не спостерігаються у територіальних водах водойми, окупанти продовжують їх тримати у пунктах базування. Слід пам'ятати, що росіяни можуть запускати "Калібри" навіть зі своїх військових портів. 

Миколаїв
вибух
Миколаївська область
атака
Новини Одеси
повітряна тривога

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