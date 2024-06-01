В Николаеве раздался взрыв — Россия атакует баллистикой

Дым от взрыва. Фото иллюстративный: скриншот

В Николаеве в субботу, 1 июня, раздался громкий взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава городского голова Александр Сенкевич в Telegram.

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Сообщение мэра Николаева. Фото: скриншот

В то же время в Воздушных силах ВСУ пишут, что в настоящее время для южных регионов объявлена баллистическая угроза.

Уведомление о баллистической угрозе. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской областей. Также тревога объявлена в Донецкой и Харьковской областях.

Ночная атака на Украину

Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня 2024 года российские оккупанты нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Враг применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed". В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель.

Также мы писали, что россияне попали в три объекта критической инфраструктуры во Львове, на одном из них пострадали четыре человека.

Добавим, сразу четыре российских боевых корабля находятся на дежурстве в Черном море сегодня утром, 1 июня. В настоящее время ракетоносители не наблюдаются в территориальных водах водоема, оккупанты продолжают их держать в пунктах базирования. Следует помнить, что россияне могут запускать "Калибры" даже из своих военных портов.