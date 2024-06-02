Росія вночі атакувала Одещину — скільки цілей знищено
У ніч проти 2 червня російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА.
Про це повідомили у ПК "Південь".
Знищення дронів над південними регіонами України
За інформацією військових, загалом на півдні України протиповітряною обороною було збито 16 ударних БпЛА Shahed-136/131" із них 11 на Миколаївщині та 5 на Одещині. Також минулої доби знищено розвідувальний безпілотник Supercam і ворожий дрон невстановленого типу на Херсонському напрямку, та БпЛА "Ланцет" на Миколаївському. Окрім цього, напередодні російські окупанти атакували Херсонщину балістичною ракетою, ймовірно "Іскандер-М", а Миколаївщину — зенітною керованою ракетою С-400.
Нічна атака на Україну
У ніч проти неділі російські загарбники завдали ударів по Україні крилатою ракетою "Іскандер-К". Також ворог застосував зенітну керовану ракету С-300 з окупованої Донеччини та 25 ударних безпілотників типу Shahed-131/136.
Протягом ночі українські воїни збили всього 24 "шахеди" над Миколаївською, Одеською, Херсонською, Київською, Хмельницькою, Дніпропетровською, Кіровоградською, Вінницькою областями.
Нагадаємо, що повітряна тривога в Україні в ніч проти неділі, 2 червня, тривала понад шість годин. Росіяни атакували "шахедами" та була загроза балістики.
Також під час атаки ударних безпілотників у Хмельницькій області лунали вибухи. Звуки прогриміли близько 01:50 в неділю, 2 червня.
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