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Россия ночью атаковала Одесчину — сколько целей уничтожено

2 июня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россия ночью атаковала Одесчину — сколько целей уничтожено
Ударные дроны в небе. Фото иллюстративный: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В ночь на 2 июня российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа на Одесчине продолжалась более трех часов, над регионом было уничтожено 5 ударных БПЛА.

Об этом сообщили в ДК "Юг".

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Уничтожены дроны и ракеты. Фото: ПК "Юг"

Уничтожение дронов над южными регионами Украины

По информации военных, всего на юге Украины противовоздушной обороной было сбито 16 ударных БПЛА "Shahed-136/131": из них 11 в Николаевской и 5 в Одесской области. Также за прошедшие сутки уничтожены разведывательный беспилотник "Supercam" и вражеский дрон неустановленного типа на Херсонском направлении и БПЛА "Ланцет" на Николаевском. Кроме этого, накануне российские оккупанты атаковали Херсонщину баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М", а Николаевщину — зенитной управляемой ракетой С-400.

Ночная атака на Украину

В ночь на воскресенье российские захватчики нанесли удары по Украине крылатой ракетой "Искандер-К". Также враг применил зенитную управляемую ракету С-300 из оккупированной Донбасса и 25 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136".

В течение ночи украинские воины сбили всего 24 "шахеда" над Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областями.

Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на воскресенье, 2 июня, продолжалась более шести часов. Россияне атаковали "шахедами" и была угроза баллистики.

Также при атаке ударных беспилотников в Хмельницкой области раздавались взрывы. Звуки прогремели около 1:50 в воскресенье, 2 июня.

Одесса
обстрелы
Шахед
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война
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