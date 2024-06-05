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Ночная атака на территорию Украины — россияне совершили пуски из Крыма

5 июня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Результаты работы ПВО в ночь на 5 июня.
Ударный дрон Shahed-136. Иллюстративное фото: armyinform
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 5 июня российская армия атаковала южные регионы Украины дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 из района Курска и Крыма. В общей сложности оккупанты запустили 27 беспилотников, большинство которых были поражены силами ПВО.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушного командования "Юг" .

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Работа ПВО

В результате боевой работы сбито 22 БпЛА. Этой ночью враг совершил пуски из районов Курска в РФ и мыса Чауда — Крым.

"К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 22 "шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях", — отметили в ведомстве.

Работа ПВО в ночь на 5 июня
Сколько сбили цели. Фото: ПС

Дроновые атаки по Украине

Напомним, что 2 июня ночью в большинстве областей Украины воздушная тревога звучала более шести часов. Враг запустил волны ударных беспилотников в южные и центральные регионы.

Также российская армия ведет усиленную разведку на юге Украины, после чего наносит ракетные удары. Так, 2 июня враг направил баллистическую ракету по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

Также российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области на прошлой неделе длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БПЛА.

Воздушные Силы ВСУ
ПВО
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дрон Шахид-136
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