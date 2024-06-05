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В Одесі пролунав вибух — причини

5 червня 2024 17:01
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Вибух в Одесі сьогодні: 5 червня
В Одесі пролунав вибух. Ілюстративне фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ворог знову атакує місто. Гучний вибух в Одесі пролунав зараз, 5 червня. Нині в регіоні оголошено повітряну тривогу, яка пов'язана із загрозою використання балістики. 

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Вибух в Одесі 5 червня
Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 5 червня

Жителі Одеси почули вибухи о 17:00 сьогодні, 5червня. У регіоні наразі існує загроза балістичного ураження — росіяни здійснили пуски ракет у напрямку південних регіонів. 

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Допис військових. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району перебувати в укриттях. Він наголосив, що дуже важливо дотримуватись правил безпеки під час сигналу повітряної тривоги.

Кіпер закликав бути в укриттях
Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот

Де лунає тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив територію більшості областей України. Небезпека оголошена в Одеській, Кіровоградській, Запорізькій області, Миколаївській області, Херсонській області, Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Також червоним кольором на мапі позначені Луганщина, Донеччина й тимчасово окупований Крим. 

Тривога в Україні 5 червня
Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі 

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Ми писали, що російський флот залишає свою присутність у морях станом на ранок 5 червня. Так, у Чорному на чергуванні є бойовий корабель ЧМФ РФ, однак він не є носієм "Калібрів".

Одеса
вибух
Новини Одеси
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