Взрыв в Одессе сегодня: 5 июня

В Одессе раздался взрыв — причины
Враг снова атакует город. Громкий взрыв в Одессе раздался сейчас, 5 июня. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, связанная с угрозой использования баллистики.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.
Взрыв в Одессе 5 июня
Жители Одессы услышали взрывы в 17.00 сегодня, 5 июня. В регионе существует угроза баллистического поражения — россияне осуществили пуски ракет в направлении южных регионов.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в укрытиях. Он подчеркнул, что очень важно соблюдать правила безопасности при сигнале воздушной тревоги.
Где раздается тревога
Пока сигнал воздушной тревоги охватил территорию большинства областей Украины. Опасность объявлена в Одесской, Кировоградской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Винницкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Также красным цветом на карте отмечены Луганщина, Донетчина и временно оккупированный Крым.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.
Мы писали, что российский флот присутствует в морях по состоянию на утро 5 июня. Так, в Черном на дежурстве есть боевой корабль ЧМФ РФ, однако он не является носителем "Калибров".
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