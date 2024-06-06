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Портовая инфраструктура Одесчины под прицелом россиян — тактика оккупантов неизменна

6 июня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне продолжают целить в портовую инфраструктуру
Последствия ракетных обстрелов одесского порта. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Тактика террора со стороны врага остается неизменной, однако акценты на удары несколько изменились. Впрочем, россияне не оставляют намерения нанести как можно больший ущерб украинской портовой инфраструктуре.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
 

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В последнее время оккупанты сосредотачиваются на ударах по портовой и рекреационной инфраструктуре. Эти удары направлены на ослабление украинской экономики и снижение обороноспособности страны.

"Начали пытаться атаковать портовую, припортовую инфраструктуру и рекреации. Возможно, у них есть определенные "скрепные синдромы", которые связаны с началом лета — надо бить по когда-то курортным местам. Но главное остается — это террор, это удары попытки бить по сугубо гражданской инфраструктуре… Это и попытка ударить по нашей экономике и потенциалу юга нашего государства, в частности Одесщины, для того, чтобы уменьшить нашу обороноспособность", — отметил Сергей Братчук.

Атаки по инфраструктуре Одесской области

Мы писали, что среду, 5 июня, российские оккупанты осуществили обстрел Одесского региона с применением баллистических ракет. Враг ударил по гражданской инфраструктуре рекреационного сектора.

Также мы писали, что российская армия ведет усиленную разведку на юге Украины, после чего наносит ракетные удары. Так, 2 июня враг направил баллистическую ракету по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

Кроме того, российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области на прошлой неделе длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БПЛА.

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