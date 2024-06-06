Россияне продолжают целить в портовую инфраструктуру

Портовая инфраструктура Одесчины под прицелом россиян — тактика оккупантов неизменна
Тактика террора со стороны врага остается неизменной, однако акценты на удары несколько изменились. Впрочем, россияне не оставляют намерения нанести как можно больший ущерб украинской портовой инфраструктуре.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.
В последнее время оккупанты сосредотачиваются на ударах по портовой и рекреационной инфраструктуре. Эти удары направлены на ослабление украинской экономики и снижение обороноспособности страны.
"Начали пытаться атаковать портовую, припортовую инфраструктуру и рекреации. Возможно, у них есть определенные "скрепные синдромы", которые связаны с началом лета — надо бить по когда-то курортным местам. Но главное остается — это террор, это удары попытки бить по сугубо гражданской инфраструктуре… Это и попытка ударить по нашей экономике и потенциалу юга нашего государства, в частности Одесщины, для того, чтобы уменьшить нашу обороноспособность", — отметил Сергей Братчук.
Атаки по инфраструктуре Одесской области
Мы писали, что среду, 5 июня, российские оккупанты осуществили обстрел Одесского региона с применением баллистических ракет. Враг ударил по гражданской инфраструктуре рекреационного сектора.
Также мы писали, что российская армия ведет усиленную разведку на юге Украины, после чего наносит ракетные удары. Так, 2 июня враг направил баллистическую ракету по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.
Кроме того, российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области на прошлой неделе длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БПЛА.
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