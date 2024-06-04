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Для захисту неба Одещини потрібна система ППО SAMP/T

4 червня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одесі потрібна система протиповітряної оборони SAMP/T
Система ППО SAMP/T. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Росіяни постійно тероризують Одесу та скеровують на місто ударні дрони та ракети. Експерти наголошують, що саме система протиповітряної оборони SAMP/T найкраще підходить для захисту міста.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
 

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Після розриву зернової угоди Одещину тероризували комбінованими ракетними ударами. Саме ракети П-800 Онікс використовувалися переважно під час атак на цивільну та портову інфраструктуру регіону.

"Ракети П-800 Онікс переважно за весь час повномасштабного вторгнення в Україну використовувалися саме по Одесі. Інколи вони прилітали в Миколаївську область, але саме по Одесі", — зазначив Олександр Коваленко.

Переваги SAMP/T

Ця система ППО здатна ефективно перехоплювати цілі, які летять на наднизькій висоті та з великою швидкістю. За словами військово-політичного оглядача, ця  SAMP/T довела свою здатність перехоплювати ракети, які летять на висоті лише 5 метрів над поверхнею зі швидкістю понад 3000 кілометрів на годину. 

"SAMP/T підтверджено перехопив таку ціль. І саме ці параметри відповідають П-800 Онікс в тій чи іншій фазі їхнього польоту. Особливо щодо швидкості. Вона більш швидка, аніж "Іскандер", до речі", — прокоментував Олександр Коваленко.

Ракетні атаки на Одещину

Ми писали, що російська армія веде посилену розвідку на півдні України, після чого завдає ракетних ударів. Так, 2 червня ворог скерував балістичну ракету по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. 

Також російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині минулого тижня тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА.

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