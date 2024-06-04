Одесі потрібна система протиповітряної оборони SAMP/T

Для захисту неба Одещини потрібна система ППО SAMP/T
Росіяни постійно тероризують Одесу та скеровують на місто ударні дрони та ракети. Експерти наголошують, що саме система протиповітряної оборони SAMP/T найкраще підходить для захисту міста.
Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Після розриву зернової угоди Одещину тероризували комбінованими ракетними ударами. Саме ракети П-800 Онікс використовувалися переважно під час атак на цивільну та портову інфраструктуру регіону.
"Ракети П-800 Онікс переважно за весь час повномасштабного вторгнення в Україну використовувалися саме по Одесі. Інколи вони прилітали в Миколаївську область, але саме по Одесі", — зазначив Олександр Коваленко.
Переваги SAMP/T
Ця система ППО здатна ефективно перехоплювати цілі, які летять на наднизькій висоті та з великою швидкістю. За словами військово-політичного оглядача, ця SAMP/T довела свою здатність перехоплювати ракети, які летять на висоті лише 5 метрів над поверхнею зі швидкістю понад 3000 кілометрів на годину.
"SAMP/T підтверджено перехопив таку ціль. І саме ці параметри відповідають П-800 Онікс в тій чи іншій фазі їхнього польоту. Особливо щодо швидкості. Вона більш швидка, аніж "Іскандер", до речі", — прокоментував Олександр Коваленко.
Ракетні атаки на Одещину
Ми писали, що російська армія веде посилену розвідку на півдні України, після чого завдає ракетних ударів. Так, 2 червня ворог скерував балістичну ракету по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.
Також російська армія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 та крилатими ракетами. Бойова робота на Одещині минулого тижня тривала понад три години. Над регіоном було знищено 5 ударних БпЛА.
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