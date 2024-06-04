Одессе нужна система противовоздушной обороны SAMP/T

Система ПВО SAMP/T. Фото: Reuters

Россияне постоянно терроризируют Одессу и направляют на город ударные дроны и ракеты. Эксперты отмечают, что именно система противовоздушной обороны SAMP/T лучше всего подходит для защиты города.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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После разрыва зернового соглашения Одесчину терроризировали комбинированными ракетными ударами. Именно ракеты П-800 Оникс использовались преимущественно при атаках на гражданскую и портовую инфраструктуру региона.

"Ракеты П-800 Оникс преимущественно за все время полномасштабного вторжения в Украину использовались именно по Одессе. Иногда они прилетали в Николаевскую область, но именно по Одессе", — отметил Александр Коваленко.

Преимущества SAMP/T

Эта система ПВО способна эффективно перехватывать цели, летящие на сверхнизкой высоте и с большой скоростью. По словам военно-политического обозревателя, эта SAMP/T доказала свою способность перехватывать ракеты, летящие на высоте всего 5 метров над поверхностью со скоростью более 3000 километров в час.

"SAMP/T подтвержденно перехватил такую цель. И именно эти параметры соответствуют П-800 Оникс в той или иной фазе их полета. Особенно по скорости. Она быстрее, чем "Искандер", кстати", — прокомментировал Александр Коваленко.

Ракетные атаки на Одесчину

Мы писали, что российская армия ведет усиленную разведку на юге Украины, после чего наносит ракетные удары. Так, 2 июня враг направил баллистическую ракету по гражданским объектам, повредив портовую инфраструктуру.

Также российская армия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 и крылатыми ракетами. Боевая работа в Одесской области на прошлой неделе длилась более трех часов. Над регионом было уничтожено 5 ударных БпЛА.