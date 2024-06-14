Безпека у Чорному морі є важливою для усього світу: посол США

Бріджин Брінк, посол США в Україні. Фото: Flickr

Чорноморський гуманітарний коридор є важливою економічною складовою для України, особливо у скрутних умовах збройної агресії РФ. Так, робота портів не зупиняється та кожного місяць показники експорту зростають, однак окупанти не припиняють намагання знищити наш торгівельний потенціал.

Про це на Black Sea Security Forum заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.



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"Чорноморський коридор підтримує експорт агропродукції щодня. Також він забезпечує економічну стійкість України і можливість відновлення її економіки у подальшому. Чорне море є дуже важливим для економічного життя країни, а Росія намагається перетворити продовольчі товари на зброю",— зазначила посол.

Вона відзначила стійкість українського народу та оптимізм. Те, що у складних умовах війни бізнес, а зокрема порти Великої Одеси, продовжують свою роботу — підтримує економіку України.

"Ми бачимо, що порти працюють, кораблі заходять та виходять з портів, продовжує працювати бізнес — це має позитивний економічний вплив для усієї України. Я пишаюся можливості бути тут", — зазначила Бріджит Брінк.

Більше про роботу портів Великої Одеси

Ми писали, що у травні поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн. Лідерами вантажообігу традиційно були зернові та рудні вантажі.

Додамо, що в Україні відновлюються контейнерні перевезення. Так, судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс після початку повномасштабного вторгнення.