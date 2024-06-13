Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Без систем ППО порти Великої Одеси не зможуть нарощувати обсяги експорту arrow

Без систем ППО порти Великої Одеси не зможуть нарощувати обсяги експорту

13 червня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Порти Великої Одеси потребують ППО: деталі експорту
Судно на завантаженні у порту. Фото: Reuters
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Український експорт продовжує демонструвати вражаючі результати, навіть у складних умовах війни. Однак для стабільної роботи гуманітарного коридору Одещина потребує систем ППО та, можливо, незабаром це питання буде вирішено.

Про це в етері телемарафону повідомив член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.

Читайте також:

Незважаючи на ризики та загрози з боку Росії, очікування щодо українського експорту є оптимістичними, особливо через порти Великої Одеси. Але для стабільного зростання показників, регіон все ще потребує системи протиповітряної оборони.  

"Якщо ми говоримо про мінну безпеку, то це спільна ініціатива Болгарії, Румунії та Туреччини. А щодо захисту інфраструктури, ми постійно наголошуємо на цьому нашому президенту. Нам потрібно посилення ППО, і ми вдячні партнерам, що вони нас чують. І найближчим часом, я так розумію, будуть нові гарні новини", — підкреслив Олексій Леонов.

Міжнародна співпраця

Чорноморським гуманітарним коридором йшло на експорт не лише зерно, а й український метал та інша продукція. Однак на цьому діяльність не обмежується — Україна продовжує співпрацювати з іншими  країнами.

"Чорноморським гуманітарним коридором йшло на експорт не лише зерно, а й український метал та інша продукція наших виробників. І зараз Україна співпрацює з судновласниками з 25 країн. І здебільшого це Туреччина та Греція. На ці дві країни припадає майже 25% всього товарообігу", — зазначив експерт.

Більше про показники українського експорту

Ми писали, що у травні поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн. Лідерами вантажообігу традиційно були зернові та рудні вантажі. 

Також ми повідомляли, що в Україні відновлюються контейнерні перевезення. Так, судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс після початку повномасштабного вторгнення.

ППО
експорт
Одеський порт
експорт зерна
Одеса
морський порт
Одеська область
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування