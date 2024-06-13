Порти Великої Одеси потребують ППО: деталі експорту

Судно на завантаженні у порту. Фото: Reuters

Український експорт продовжує демонструвати вражаючі результати, навіть у складних умовах війни. Однак для стабільної роботи гуманітарного коридору Одещина потребує систем ППО та, можливо, незабаром це питання буде вирішено.

Про це в етері телемарафону повідомив член комітету з питань фінансів та митної політики Олексій Леонов.

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Незважаючи на ризики та загрози з боку Росії, очікування щодо українського експорту є оптимістичними, особливо через порти Великої Одеси. Але для стабільного зростання показників, регіон все ще потребує системи протиповітряної оборони.

"Якщо ми говоримо про мінну безпеку, то це спільна ініціатива Болгарії, Румунії та Туреччини. А щодо захисту інфраструктури, ми постійно наголошуємо на цьому нашому президенту. Нам потрібно посилення ППО, і ми вдячні партнерам, що вони нас чують. І найближчим часом, я так розумію, будуть нові гарні новини", — підкреслив Олексій Леонов.

Міжнародна співпраця

Чорноморським гуманітарним коридором йшло на експорт не лише зерно, а й український метал та інша продукція. Однак на цьому діяльність не обмежується — Україна продовжує співпрацювати з іншими країнами.

"Чорноморським гуманітарним коридором йшло на експорт не лише зерно, а й український метал та інша продукція наших виробників. І зараз Україна співпрацює з судновласниками з 25 країн. І здебільшого це Туреччина та Греція. На ці дві країни припадає майже 25% всього товарообігу", — зазначив експерт.

Більше про показники українського експорту

Ми писали, що у травні поточного року вантажообіг через порти Великої Одеси склав понад 8 мільйонів тонн. Лідерами вантажообігу традиційно були зернові та рудні вантажі.

Також ми повідомляли, що в Україні відновлюються контейнерні перевезення. Так, судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс після початку повномасштабного вторгнення.