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Контейнерні перевезення повертаються до одеських портів

5 червня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Контейнерний сервіс повертається в порти Великої Одеси
Контейнеровоз Marie Maersk. Фото: vesselfinder
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Судноплавна компанія Maersk запровадила перший глибоководний контейнерний сервіс в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Новий сервіс сполучає український порт Чорноморськ, що входить до складу портів Великої Одеси, з румунським контейнерним терміналом у Констанці. 

Про це пише видання Loadstar.

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Деталі нового сервісу

У межах співпраці з українським фідерним оператором Iteris, Maersk використовує судно місткістю понад 1100 TEU для здійснення контейнерних перевезень між портом Чорноморськ та Констанцою. Це перший глибоководний сервіс в Україні після початку війни.

"У квітні Iteris і Maersk почали доставляти порожні контейнери для експортерів та відправляти повні вантажні контейнери до Констанци для перевантаження. Arkas, CMA CGM, Evergreen і MSC ділять простір у сервісі", — повідомив представник одеської консалтингової компанії Informall BG Даніїл Мельниченко.

Він також додав, що обсяги відвантаження можуть подвоїтися протягом наступних місяців, коли до сервісу приєднаються більше судноплавних ліній. З додаванням ще одного судна, перевезення можуть здійснюватися напряму до України з Єгипту та Туреччини, як це було до війни.

Зміни в логістиці

Раніше Iteris і Maersk співпрацювали у доправленні вантажів баржами, однак такий сервіс наразі скасований — остання баржа вирушить у рейс 15 червня. Крім того, турецька судноплавна компанія Akkon запустила фідерний сервіс власними суднами до Чорноморська.

"В Ізмаїл і з Ізмаїла він відправляється з початку війни. Очікується, що його обсяги будуть значними, оскільки клієнти переходять на більші судна та краще планування", — ззаначив Даніїл Мельниченко.

Ми також писали, що більша частина минулорічного врожаю була експортована гуманітарним коридором. А найближчим часом експорт буде тільки нарощуватися та його показники зростатимуть за рахунок нового врожаю.

Додамо, що Україна працює над розширенням і відновленням довоєнного обсягу вантажів та подальшим розвитком. Так, у портах Великої Одеси вже 10 контейнеровозів були завантажені українською продукцією.

експорт
Одеський порт
Румунія
контейнерні перевезення
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морський порт
Одеська область
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