Контейнерні перевозки стають частішими — що відомо про роботу портів Великої Одеси

Судно з контейнерами у морі. Фото: marinetraffic

Україна працює над розширенням і відновленням довоєнного обсягу вантажів та подальшим розвитком. Так, порти Великої Одеси не припиняють приймати контейнеровози — вже 10 таких суден були завантажені українською продукцією.

Про це на конференції Grain Storege Forum розповів голова АМПУ Юрій Литвин.

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"Порти Великої Одеси вже прийняли й відправили 10 суден-контейнеровозів. Ця тенденція зберігатиметься", — зазначив Юрій Литвин.

Окрім цього, сьогоднішня інфраструктура забезпечує більшу кількість експорту зернових, ніж довоєнна. За сприятливих умов, незабаром Україна зможе вийти на середній показник обсяг експорту до війни.

"Виходячи з поточної динаміки, 2024 рік однозначно стане абсолютно рекордним і за сприятливої безпекової ситуації вийде на середній довоєнний рівень вантажообігу — понад 100 млн тонн", — зазначив Юрій Литвин.

Робота портів Великої Одеси

Загалом на сьогодні, 30 травня, на завантаженні в портах Великої Одеси стоять 12 суден, ще 15 — у Чорноморську, та 7 — у Південному. Серед усіх суден є три хімічні танкери.

Робота портів Великої Одеси 30 травня. Фото: скриншот

Більше про експорт

Ми писали, що Україна у квітні цього року через морський коридор у Чорному морі експортувала найбільший обсяг зерна та олійних культур з початку війни. Показник продукції, що відправилася до країн світу, сягнув позначки у 6,6 млн тонн.

Також попри постійні обстріли Одещини, гуманітарний коридор продовжує неспинно працювати. Проте збільшення обсягів експорту та відновлення контейнерних перевезень залежить від судовласників та безпекової ситуації.



Додамо, що гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.