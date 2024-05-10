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45 мільйонів тонн агропродукції за 9 місяців — експорт портів Великої Одеси

10 травня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
45 мільйонів тонн агропродукції за 9 місяців — експорт портів Великої Одеси
Судно з українською агропродукцією у морі. Фото: Міністерство відновлення України.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України.

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Які показники українського експорту

Переважно на експорт іде українська агропродукція для світових продовольчих ринків. За даними Мінвідновлення, 38 країн світу отримали понад 30 мільйонів тонн продукції українських аграріїв. 

"За майже 9 місяців функціонування Українського коридору близько 1 600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів. Україна попри все залишається топ- експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки", — зазначено у повідомленні Міністерства.

Також у відомстві зазначили, що 108 суден ще прямують до портів Великої Одеси. У подальшому вони експортують понад три мільйона тонн вантажів.

Більше про роботу портів Великої Одеси

Загалом на сьогодні, 10 травня,  на завантаженні в портах Великої Одеси стоять 10 суден, ще 17 — у Чорноморську, та 13 — у Південному. На вихід з портів прямують наразі вісім суден з продукцією.

Рух суден у портах Великої Одеси 10 травня
Робота портів Великої Одеси сьогодні, 10 травня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що 7 травня рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився у звʼязку із несправністю обладнання.

Також ми писали, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

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