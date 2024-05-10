45 мільйонів тонн агропродукції за 9 місяців — експорт портів Великої Одеси
Гуманітарний коридор Чорним морем функціонує вже майже 9 місяців та продовжує забезпечувати країни світу продукцією українських аграріїв. Так, за весь час роботи з портів Великої Одеси було експортовано близько 45 мільйонів вантажів.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства відновлення України.
Які показники українського експорту
Переважно на експорт іде українська агропродукція для світових продовольчих ринків. За даними Мінвідновлення, 38 країн світу отримали понад 30 мільйонів тонн продукції українських аграріїв.
"За майже 9 місяців функціонування Українського коридору близько 1 600 суден експортували з портів Великої Одеси 45 млн тонн вантажів. Україна попри все залишається топ- експортером агропродукції та гарантом продовольчої безпеки", — зазначено у повідомленні Міністерства.
Також у відомстві зазначили, що 108 суден ще прямують до портів Великої Одеси. У подальшому вони експортують понад три мільйона тонн вантажів.
Більше про роботу портів Великої Одеси
Загалом на сьогодні, 10 травня, на завантаженні в портах Великої Одеси стоять 10 суден, ще 17 — у Чорноморську, та 13 — у Південному. На вихід з портів прямують наразі вісім суден з продукцією.
Нагадаємо, що 7 травня рух суден Босфором було припинено в обох напрямках через посадку на мілину великого вантажного судна ALEXIS, яке прямувало з України до Єгипту. Згідно із повідомленням, інцидент трапився у звʼязку із несправністю обладнання.
Також ми писали, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.
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