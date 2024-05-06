Кількість вагонів із зерном до портів Великої Одеси зменшилась — деталі

Вагони із зерном. Фото: oleoscope.com

У травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ Валерій Ткачов.

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Обсяг вагонів у напрямку портів Великої Одеси

За інформацією Валерія Ткачова, протягом дня з портів вибуває приблизно 1260 вагонів, що вантажаться зерном. Це значення менше на 1,25% порівняно з попереднім тижнем. Щодо вагонів, які рухаються до портів Великої Одеси, то протягом останнього тижня ця кількість зменшилась на 15,07%.

Середньодобове навантаження вагонів на мережі в напрямку портів Великої Одеси становить 1303 вагони на добу. Зменшення цього показника на 1,14% за останній тиждень може вплинути загальний обсяг перевезень зернових в Одеському регіоні.

Які ж причини

Причиною падіння показників є російська агресія. Постійні сигнали повітряної тривоги та ракетні обстріли портової інфраструктури негативно впливають на український експорт в цілому, зокрема й на обіг вантажів у портах Великої Одеси.

"Збільшенню вивантаження в портах заважають постійні повітряні тривоги (персонал портових операторів вимушений перебувати в бомбосховищах) та систематичні удари по енергетичній та припортовій інфраструктурі", — зазначає Валерій Ткачов.

Ми також писали, що Росія знову намагається зруйнувати портову інфраструктуру України, щоб перешкодити експорту агропродукції. Ракетний обстріл пошкодив сховища з продукцією, призначеною для експорту в Азію та Африку.

Крім цього ми писали, що припортову інфраструктуру Одещини Росія обстрілювала понад 200 разів за період повномасштабного вторгнення.

Додамо, що останнім часом також спостерігається скорочення кількості вагонів із зерном, які щоденно вивантажуються у портах Великої Одеси. За даними АТ "Укрзалізниця", обіг експорту зменшився, а кількість вагонів з продукцією впала до 1196 одиниць.