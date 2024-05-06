Количество вагонов с зерном в порты Великой Одессы уменьшилось — детали

Вагоны с зерном. Фото: oleoscope.com

В мае наблюдается спад количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

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Объем вагонов в направлении портов Большой Одессы

По информации Валерия Ткачева, в течение дня из портов выбывает примерно 1260 вагонов, грузящихся зерном. Это значение меньше на 1,25% по сравнению с предыдущей неделей. Что касается вагонов, которые двигаются в порты Большой Одессы, то в течение последней недели это количество уменьшилось на 15,07%.

Среднесуточная погрузка вагонов на сети в направлении портов Большой Одессы составляет 1303 вагона в сутки. Уменьшение этого показателя на 1,14% за последнюю неделю может повлиять на общий объем перевозок зерновых в Одесском регионе.

Какие же причины

Причиной падения показателей является российская агрессия. Постоянные сигналы воздушной тревоги и ракетные обстрелы портовой инфраструктуры оказывают негативное влияние на украинский экспорт в целом, в том числе и на оборот грузов в портах Большой Одессы.

"Увеличению выгрузки в портах мешают постоянные воздушные тревоги (персонал портовых операторов вынужден находиться в бомбоубежищах) и систематические удары по энергетической и припортовой инфраструктуре", — отмечает Валерий Ткачев.

Мы также писали, что Россия снова пытается разрушить портовую инфраструктуру Украины, чтобы воспрепятствовать экспорту агропродукции. Ракетные обстрелы повредили хранилища с продукцией, предназначенной для экспорта в Азию и Африку.

Кроме того, мы писали, что припортовую инфраструктуру Одесчины Россия обстреливала более 200 раз за период полномасштабного вторжения.

В последнее время также наблюдается сокращение количества вагонов с зерном, которые ежедневно выгружаются в портах Большой Одессы. По данным АО "Укрзализныця", оборот экспорта уменьшился, а количество вагонов с продукцией упало до 1196 единиц.